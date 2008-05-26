Дімі Білану хочуть дати звання народного артиста Кабардино-Балкарії

Президент Кабардино-Балкарії Арсен Каноков запропонував дати співакові Димі Білану звання народного артиста республіки за перемогу в конкурсі "Євробачення-2008", який відбувся Бєлграді, повідомляє прес-служба президента.

"Враховуючи заслуги перед Росією і Кабардино-Балкарією та його нинішній успіх, вважаю, що він гідний вищого звання республіки у області мистецтва", йдеться в повідомленні.

Довідка. Віктор Миколайович Бєлан, який виступає під сценічним ім`ям Діма Білан, переїхав з сім’єю у 6 років до міста Майське (Кабардино-Балкарія), де закінчив музичну школу і брав участь в своєму першому конкурсі — «Молоді голоси Кавказу».