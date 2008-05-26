Байкерський клуб «Бандерас» створений до 100-річчя провідника ОУН

Байкерський клуб "Бандерас", який об`єднав буковинських байкерів, офіційно зареєстровано у Чернівцях.

Як передає кореспондент УНІАН, його створення приурочено до 100-річчя від Дня народження провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандери.

Одним із символів чернівецького байк-клубу є воїн УПА, який їде на мотоциклі. Він зображений на шкіряному жилеті, який носитиме кожен член клубу. Крім цього, на жилеті є назва клубу і слово "Чернівці".

За словами президента клуба Віталія ПОПОВА, такого байкерського клубу, як чернівецький, в Україні більше нема – бо чернівецькі «байкери-бандерас», насамперед, підтримують національну ідею, і це чітко відображено в їх статуті.

Клуб «Бандерас» має також внутрішній статут клубу, який визначає поведінку його членів між собою та у суспільстві. Кандидат на вступ до клубу повинен отримати рекомендацію та пройти випробувальний термін, внутрішня служба безпеки перевіряє його морально-ділові та людські якості. Як повідомив В.ПОПОВ, «Бандерас» об`єднує абсолютно різних за професіями людей, серед його членів є автомеханіки, адвокати, державні службовці.

У планах клубу «Бандерас» - проведення акцій проти вживання наркотиків, алкоголю, тютюнопаління. За його ініціативи 27-29 червня у районному центрі Буковини, місті Заставна, за підтримки місцевих мотолюбителів готується проведення першого буковинського байк-фестивалю.