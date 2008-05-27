Ющенко обіцяє створити в Києві Музей української діаспори

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює створення в Києві Музею української діаспори, в якому будуть представлені пам`ятки культури, історії та побуту наших співвітчизників за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав в Оттаві під час зустрічі з прем`єр-міністром Канади Стівеном ГАРПЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО запросив Уряд Канади до співпраці в цьому проекті.

Загалом у ході зустрічі сторони обговорили перспективи розвитку українсько-канадського партнерства, енергетичне співробітництво, активізацію культурно-гуманітарної співпраці. Йшлося також про питання, пов`язані з життям української громади в Канаді, та тему Голодомору 1932-1933 років.

Президент висловив вдячність прем`єру та канадському уряду за внесок у розвиток і поглиблення українсько-канадських відносин особливого партнерства. «Ми високо цінуємо підтримку Канадою політики нашої держави», - сказав В.ЮЩЕНКО. На його переконання, подальшій розбудові наших взаємин сприятиме реалізація стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Глава Української держави також подякував Уряду Канади за послідовну підтримку в реалізації Україною євроатлантичного курсу, зокрема, за позицію під час Бухарестського саміту НАТО. Він позитивно оцінив те, що Канада й надалі підтримуватиме нашу державу, зокрема на грудневому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

В.ЮЩЕНКО запросив С.ГАРПЕРА відвідати Україну з візитом «Переконаний, що цей візит надасть новий імпульс українсько-канадському політичному діалогу», - сказав він. Керівник уряду Канади прийняв запрошення.

Президент також висловив сподівання на подальшу підтримку з боку канадської влади місцевої української громади. У цьому зв`язку він відзначив важливість активізації співробітництва в культурно-гуманітарній сфері.

Зі свого боку С.ГАРПЕР підтвердив, що Уряд Канади й надалі підтримуватиме українську громаду.