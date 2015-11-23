Заупокійна молитва по Блаженнішому митрополиту Володимиру -23 листопада в Києві

У понеділок, 23 листопада 2015 року о 8.30 у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври відбудеться Божественна літургія та заупокійна молитва по Блаженнішому митрополиту Володимиру, після чого об 11 годині буде відслужена заупокійна панахида на місці поховання Митрополита Володимира - біля дзвіниці храму Різдва Богородиці, що на Дальніх печерах.

Світлої пам’яті колишній митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан) народився 23 листопада 1935 року на Хмельниччині, у селі Марківці Летичівського району.

Очолював Українську Православну Церкву з 1990 по 2014 роки.

Завершив свій земний шлях 5 липня 2014 року.