Мінфін пропонує нову схему акцизних зборів на автомобілі

Міністерство фінансів України пропонує встановити нарахування акцизного збору на автомобілі залежно від їх вартості, а не від об`єму двигуна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції "Акцизний збір в Україні: шляхи реформування і вдосконалення" в Києві повідомив сьогодні заступник міністра фінансів Денис ФУДАШКІН.

"Міністерство фінансів зараз розглядає, щоб величина акцизного збору залежала від вартості автомобіля", - сказав Д.ФУДАШКІН, нагадавши, що зараз акцизний збір залежить від об`єму двигуна автомобіля.