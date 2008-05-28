Мінфін пропонує нову схему акцизних зборів на автомобілі
18:47, 28 травня 2008Разное
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...незалежно від об`єму двигуна
Міністерство фінансів України пропонує встановити нарахування акцизного збору на автомобілі залежно від їх вартості, а не від об`єму двигуна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на конференції "Акцизний збір в Україні: шляхи реформування і вдосконалення" в Києві повідомив сьогодні заступник міністра фінансів Денис ФУДАШКІН.
"Міністерство фінансів зараз розглядає, щоб величина акцизного збору залежала від вартості автомобіля", - сказав Д.ФУДАШКІН, нагадавши, що зараз акцизний збір залежить від об`єму двигуна автомобіля.
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