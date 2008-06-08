Мікроавтобус зіткнувся з рейсовим автобусом: загинули троє людей

У Чернігівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса з рейсовим автобусом загинули троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні о 6.55 у Ріпкінському районі Чернігівщини на 214-му кілометрі автошляху Київ – Чернігів - Нові Яриловичі мікроавтобус «Фольксваген», зареєстрований у Білорусі, в якому перебували троє людей, зіткнувся з рейсовим автобусом «Setra» (зареєстрований у Литві), що їхав з Вільнюса до Києва з двома водіями та 27 пасажирами.

Внаслідок ДТП на місці загинули водій мікроавтобуса, жінка (1973 р.н.) та хлопчик (1999 р.н.).

Водій автобуса (1954 р.н.) із травмами різних ступенів важкості госпіталізований до центральної райлікарні. Причина аварії встановлюється. На місці працювали рятувальники МНС.