На конкурсі краси "Королева Харкова" (додані фото)
16:42, 20 червня 2008Разное
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Дефіле, бікіні, вечірні сукні
Учасниці конкурсу краси "Королева Харкова 2008", який відбувся в одному з нічних клубів.
|Володарка перехідної золотої корони Королеви Харкова Анастасія Сєніна
|Володарка титулу ”Королева Слобожанщини” Ольга Зарубіна
|”Перша віце-міс Харкова 2008” Лариса Проскуріна та ”Міс глядацьких симпатій” Наталія Кипенська
Фото Володимира Андрєєва / УНІАН
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