На конкурсі краси "Королева Харкова" (додані фото)

Дефіле, бікіні, вечірні сукні

Учасниці конкурсу краси "Королева Харкова 2008", який відбувся в одному з нічних клубів. Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

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