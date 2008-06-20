На конкурсі краси "Королева Харкова" (додані фото)

16:42, 20 червня 2008
Разное
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Дефіле, бікіні, вечірні сукні

Учасниці конкурсу краси "Королева Харкова 2008", який відбувся в одному з нічних клубів.

Володарка перехідної золотої корони Королеви Харкова Анастасія Сєніна

Володарка титулу ”Королева Слобожанщини” Ольга Зарубіна

Переможниці конкурсу краси ”Королева Харкова - 2008”: ”Перша віце-міс Харкова 2008” Лариса Проскуріна та ”Міс глядацьких симпатій” Наталія Кипенська

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

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