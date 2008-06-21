Пінчук готовий вкласти мільярди гривень, тільки не заважайте

Передача будівництва музею «Мистецький Арсенал» в державне ведення призвела до значних бюджетних витрат і відсутності видимого прогресу в будівництві.

Про це заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» Віктор ПІНЧУК. Бізнесмен також наголосив, що готовий самостійно забезпечити створення музею.

«Ну який сенс було забирати в мене можливість побудувати «Мистецький Арсенал»? Що з цього вийшло? І гроші бюджетні витрачено, і музею немає», - підкреслив В.ПІНЧУК.

На думку бізнесмена, якби цей проект здійснював особисто він, Україна б отримала приватний музей світового рівня.

«Я сьогодні хочу одного - дайте мені можливість побудувати для України і світу Музей! Заявляю через вашу газету: я готовий вкласти в цей проект мільярди гривень. Це не буде «Музей Пінчука». Це буде «Арсенал» - приватний музей, один із найкращих у світі, у який приїжджатимуть люди з усієї планети, і він стане гордістю України», - заявив В.ПІНЧУК.

На запитання про те, чи не є його інтерес до музею приводом для отримання десяти гектарів землі в центрі Києва, на якій розміщено музейний комплекс, бізнесмен відповів негативно. «Давайте розділимо. Десять гектарів віддамо тому, кому вони потрібні, а мені - лише будинок», - додав В.ПІНЧУК.