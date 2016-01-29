Круглий стіл: "Конституційна реформа і мінські угоди: загрози, ризики, наслідки"
АНОНС
29 січня (п'ятниця) 2015 року о 12:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ТА МІНСЬКІ УГОДИ: ЗАГРОЗИ, РИЗИКИ, НАСЛІДКИ»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Актуальність конституційної реформи. Чи існує в українському суспільстві і політикумі реальна потреба в конституційних змінах? Чи доцільно проводити референдум з цього питання?
2. Ризики і наслідки. Що чекає на Україну в разі виконання або невиконання зобов'язань, передбачених мінськими угодами?
3. Парламентсько-урядова криза: збереження коаліції або виконання мінських угод?
Учасники круглого столу:
1. ОКСАНА СИРОЇД, народний депутат, заступник Голови Верховної Ради України
2. ЮРІЙ ЛУЦЕНКО, народний депутат, голова фракції «Блок Петра Порошенко»
3. ЛЕОНІД ЄМЕЦЬ, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики, фракція «Народний фронт»
4. ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО, віце-президент Інституту Горшеніна
5. ВІРА НАНІВСЬКА, директор школи Політичної Віри Нанівської
Модератор: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua
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Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язкове.
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