Круглий стіл: "Конституційна реформа і мінські угоди: загрози, ризики, наслідки"

АНОНС

29 січня (п'ятниця) 2015 року о 12:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ТА МІНСЬКІ УГОДИ: ЗАГРОЗИ, РИЗИКИ, НАСЛІДКИ»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Актуальність конституційної реформи. Чи існує в українському суспільстві і політикумі реальна потреба в конституційних змінах? Чи доцільно проводити референдум з цього питання?

2. Ризики і наслідки. Що чекає на Україну в разі виконання або невиконання зобов'язань, передбачених мінськими угодами?

3. Парламентсько-урядова криза: збереження коаліції або виконання мінських угод?

Учасники круглого столу:

1. ОКСАНА СИРОЇД, народний депутат, заступник Голови Верховної Ради України

2. ЮРІЙ ЛУЦЕНКО, народний депутат, голова фракції «Блок Петра Порошенко»

3. ЛЕОНІД ЄМЕЦЬ, народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики, фракція «Народний фронт»

4. ОЛЕКСІЙ ЛЕЩЕНКО, віце-президент Інституту Горшеніна

5. ВІРА НАНІВСЬКА, директор школи Політичної Віри Нанівської

Модератор: СОНЯ КОШКІНА, шеф-редактор LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даний захід про організатора дискусії – Інституті Горшеніна – обов'язкове.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)