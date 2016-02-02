Акція протесту членів Торгово-промислової палати України біля Прокуратури м. Києва

02 лютого 2016 року о 10:00 годині члени Торгово-промислової палати України, проведуть акцію протесту біля Прокуратури м. Києва та встановлять «Пункт психологічної допомоги і обігріву членів Торгово-промислової палати України», яких масово викликають на допит прокурори.

Адреса місця проведення акції: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9.

Мета акції: привернути увагу громадян та керівництва України до участі працівників прокуратури у замовних нападах на керівництво Торгово-промислової палати України. Прокурори зловживаючи владою, порушують кримінальні справи та використовуючи повноваження, викликають на допити велику кількість працівників ТПП, проводять масові обшуки, вилучають тони документів, а потім припиняють розслідування. Незабаром прокурори відкривають нове кримінальне провадження і знову тероризують ТПП України. Так продовжується вже два роки. В 2016 році, прокурори відновили одразу три кримінальних провадження і 29.01.2016 року слідчі майже разом принесли до ТПП Більше ніж дванадцяти викликів, сім з яких до прокуратури м. Києва.

Організатор: Богдан Андрійович Цімейко – член Київської торгово-промислової палати України.

Учасники: Богдан Андрійович Цімейко, працівники ТПП, громадські активісти до 100 осіб.

Контакти: Богдан Андрійович: +38(063) 140-00-48, Юлія Гаєвська – координатор: +38(093) 785-28-90;