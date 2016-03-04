4 березня 2016 року об 11:00 в Митрополичому будинку на території Національного заповідника «Софія Київська» відбудеться презентація Відкритого Православного Університету Святої Софії.

Відкритий Православний Університет Святої Софії є спільним проектом учасників Ініціативи «21 листопада» та Національного заповідника «Софія Київська», до якого залучаються науковці, інтелектуали, філософи і богослови найкращих Університетів України і світу.

Метою проекту є створення постійно діючого освітнього майданчику для проведення дискусій та лекцій, видавництва книг та організації заходів, направлених на відновлення єдності України, в тому числі українського Православ’я.

Учасники:

- Протоієрей Георгій Коваленко – православний священник, голова правління

- Неля Куковальська – генеральний директор заповідника «Софія Київська»

- В’ячеслав Кириленко – Міністр культури України

- Костянтин Сігов – філософ, директор Центру Європейських гуманітарних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» та науково-видавничого об'єднання «Дух і Літера», головний редактор часопису «Дух і Літера»

- Олексій Струве – економіст, Посольство Франції в Україні

- Людмила Филипович – доктор філософських наук, професор, заввідділу релігійних процесів в Україні Інституту філософії НАНУ

- Олексій Курпас – керівник прес-служби заповідника «Софія Київська»

- Андрій Мацола – Голова Наглядової ради ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей — як для себе!»

- Богдан Гулямов – Президент БК «Будівельник»

- Олександр Ткаченко – генеральний директор 1+1 медіа

Нагадаємо, що 4 березня в Україні вшановують пам’ять великого Київського князя Ярослава Мудрого, покровителя Української Держави, освітян, правників, бібліотекарів і студентів.

У 2016 році відзначається 1000-річчя початку княжіння Ярослава Мудрого, який розбудував Київську Державу, завершив будівництво Софії Київської, відкрив перші школи, створив бібліотеку, написав кодекс законів та породнився з Європою.

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