Ігор Ненько став першим українцем, який переплив Ла-Манш

Спортсмен Ігор НЕНЬКО став першим українцем, який переплив протоку Ла-Манш.

Як передає Корреспондент.net , таким чином Україна вступила в неофіційний клуб країн, представники яких змогли подолати протоку вплав.

Понад 30 км у холодних вируючих водах Північної Атлантики проплив І.НЕНЬКО минулої суботи. Він стартував о 9.13 від англійського узбережжя каналу Ла-Манш і о 19.47 ступив на французьку землю.

Уперше Ла-Манш уплав подолав британський Меттью Уебб у серпні 1875 року. До 2006 року понад 6 тис. чоловік намагалися повторити цей подвиг, проте до фінішу дійшли тільки 13% з них. Нині чинний рекорд (7 годин 3 хвилини 54 секунди) встановлено в 2005 році.

І.НЕНЬКО займається водними видами спорту з 8 років і є кандидатом у майстри спорту СРСР. Він перемагав у 12-годинному запливі в Берні у 2005 році, є призером України та учасником Міжнародного марафонського Забігу миру в 2003 році.

Перше в історії СНД підкорення Ла-Маншу І.НЕНЬКО планував здійснити 30 липня. Старт перенесли через несприятливі погодні умови. І хоча на завершальному етапі запливу погода знову зіпсувалася, І.НЕНЬКО успішно дійшов до фінішу.