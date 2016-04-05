Протестна акція потерпілих від афери "Еліта Центр"

Завтра, 5 квітня 2016 р., об 10.00 біля офісу КП «Житлоінвестбуд-УКБ» за адресою вул. Володимирська, 42 (метро «Золоті Ворота») розпочнеться протестна акція потерпілих від афери «Еліта Центр» з вимогою розпочати будівництво житлового будинку на перетині вул. Здолбунівська/Тепловозна. 100 сімей потерпілих очікують початку будівництва житла, яке столична влада обіцяла виділити постраждалим. Вимагаємо почати будівництво! Галина Латиніна, Уповноважений представник постраждалих інвесторів ГІБК "Еліта Центр" elitatsentr@gmail.com +38 099 227 78 77

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