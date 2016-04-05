Акція "Гепатит С: гра на виживання"

5 квітня 11-00 - Біля Кабінету Міністрів України Альянс громадського здоров’я спільно з партнерами проведе акцію «Гепатит С: гра на виживання», яка покликана донести до державних органів влади на національному та місцевому рівнях, а також до ЗМІ, нагальну проблему необхідності виділення бюджетних коштів на лікування вірусного гепатиту С (ВГС).

Скільки десятків тисяч хворих, серед сотеньтисяч тих, які терміново потребують лікування від гепатиту С, зможуть отримати його за державний кошт? В акції візьмуть участь активісти громадських організацій, а також відповідальні представники влади. Кожен бажаючий зможе взяти участь у символічному «лото – розіграші» курсів лікування від гепатиту С та перевірити на собі наскільки реально отримати лікування від держави. Відлік людських життів у своєрідному «Live Casino» триває. Також перед будівлею Кабміну буде працювати мобільна амбулаторія, де всі бажаючі зможуть отримати фахові консультації щодо діагностики та лікування ВГС, а також спеціальні бланки для обстеження. Акція відбудеться 5 квітня 2016 р. об 11.00 біля будівлі Кабінету Міністрів України, навпроти головного входу (Київ, вул. Грушевського 12-2).

Телефони: (044) 490 54 85 (дод. 229), (095) 271 09 37, andrushchenko@aidsalliance.org.ua, http://www.aidsalliance.org.ua/hepc/