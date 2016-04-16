16 квітня 2016 року, об 11.00, у конференц-залі «Форум» готелю ALFAVITO, за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 35 д, за ініціативою Політичної партії «Партія місцевого самоврядування», за підтримки Патріотичної партії України, відбудеться Форум непарламентських політичних сил України.

У заході візьмуть участь лідери та представники понад 30 непарламентських партій. Під час заходу буде анонсовано про формування Коаліції непарламентських політичних сил України та створення міжпартійної Координаційної ради. Завдання Коаліції непарламентських сил України – об’єднання зусиль задля порятунку держави, розробка та реалізація спільної стратегії подолання політичної, економічної, соціальної кризи, побудова нової моделі державності та пріоритетних засад її розвитку.

Реєстрація представників ЗМІ починається о 10.00.

Акредитація за телефоном: (096) 290-82-67 до 20.00. 15 квітня 2016 року.