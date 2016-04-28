Правильна закуска до нефільтрованого пива від Robert Doms

Пиво — один з улюблених напоїв у всьому світі. Його приємно смакувати як із закусками, так і самостійно, але деякі сорти пива все ж краще доповнювати певними стравами.

В Україні з’явилося нове нефільтроване пиво «Robert Doms Бельгійський». У його складі є особливий світлий ячмінний солод «Belgium Pilsner Malt». Пиво має дуже м’який солодовий смак, із солодкуватим пшеничним відтінком та легким пряно-фруктовим післясмаком.

«Robert Doms Бельгійський» напрочуд освіжає та підкреслює оосбливість страви, не перебиваючи їх власного смаку.

Нефільтроване пиво є універсальним, тому варіантів , із якими воно смакуватиме найкраще – безліч. Втім, ми обрали три найбільш відповідні закуски, які легко готувати та приємно смакувати.

Хрусткі палички з сиром Моцарелла

Час приготування: 30 хвилин

Що знадобиться: 16 паличок сиру Моцарелла, 1/2 склянки борошна, 2 яйця, 3 столових ложки молока, панірувальні сухарі

Як приготувати: яйця та молоко слід перемішати. У дві окремі тарілки насипати панірувальні сухарі та борошно. Сирну паличку спочатку слід обваляти у борошні, потім змастити сумішшю із яйця та молока і вже після цього притрусити панірувальними сухарями. Палички на півгодини покласти до холодильника, а потім обсмажити на змащеній олією пательні до коричневого відтінку. Готові палички покласти на паперові рушники, аби прибрати залишки олії.

Печериці під соусом песто

Час приготування: 30 хвилин

Що знадобиться: 300 г шапочок крупних печериць, 1/2 склянки соусу песто, тертий пармезан, підсмажені кедрові горішки за смаком

Як приготувати: Духовку розігріти до 200 градусів. У грибні шляпки покласти соус песто, зверху притрусити пармезаном. Запікати слід близько 15 хвилин, а перед подачею до смаку додати підсмажених кедрових горішків.

Роли з бекону та вершкового сиру

Час приготування: 35-40 хвилин

Що знадобиться: 8 скибочок бекону, 8 скибочок білого хліба без скоринок, вершковий сир

Як приготувати: Духовку розігріти до 200 градусів. Порізаний скибочками хліб обмазати вершковим сиром з обох боків. Покласти на нього шматочок бекону, скрутити та закріпити за допомогою зубочистки. Деко для випікання застелити пергаментом та покласти на нього роли. Випікати близько 20 хвилин – до золотистого кольору бекону.

До слова, Роберт Домс є відомим свого часу промисловцем із Міста Лева. Він був великим шанувальником пива та часто привозив із своїх подорожей незвичайні сорти хмільного напою та вдосконалював їх на власній пивоварні. Так і з’явилася серія сортів пива ТМ «Robert Doms». Кожен із них має свій унікальний смак та аромат. Так, світле пиво «Robert Doms Богемський» - золотавого кольору і має та виражений аромат хмелю, напівтемне «Robert Doms Віденський» вирізняється насиченим смаком та бурштиновим кольром, а темне «Robert Doms Мюнхенський» завдяки мюнхенському солоду «Munich Malt» має приємну гіркоту і тонкий присмак карамелі.

Відкривайте для себе нові смаки та обирайте страви, чудові підібрані до хмільного напою. Сам вони можуть найкраще доповнити та розкрити особливий смак пива.

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