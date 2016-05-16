Конференція "Солідарність проти корупції"

16 травня 2016 р. Центр Солідарності та громадська організація «Трудові ініціативи» в рамках проекту «Глобальна трудова програма» за підтримки Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID) проводять конференцію «Солідарність проти корупції: Антикорупційна діяльність профспілок: найкращі практики, досвід та перспективи».

Мета конференції - продемонструвати унікальну роль і потенціал профспілок та правозахисних організацій у антикорупційній діяльності. Профспілковими активістами та експертами громадських організацій будуть проведені презентації з протидії корупції та їх взаємозв’язок з правом на свободу об’єднання. Учасники обговорять стан захищеності викривачів корупції, інші аспекти моніторингу корупції на місцевому й загальнонаціональному рівнях та плани для нових кампаній з протидії корупції.

У конференції беруть участь:

Джеффрі Паятт - надзвичайний та повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні, Валерія Лутковська - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Шана Бадер-Блау - виконавчий директор Центру Солідарності, Трістан Масат – директор програм Центру Солідарності в Україні, Григорій Осовий - Голова Федерації профспілок України, Михайло Волинець - Голова Конфедерації вільних профспілок України, народні депутати України, представники дипломатичних місій іноземних держав в Україні, правозахисних організацій, професійних спілок, міжнародних організацій, в тому числі Transparency International.

Конференція відбудеться у конференц-залі готелю Radisson Blu за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22.

Початок реєстрації учасників конференції – 16 травня о 13.30, початок конференції о 14.00.

Для висвітлення роботи конференції запрошуємо засоби масової інформації.

Попередня акредитація для представників ЗМІ обов’язкова. Звертатися до Олени Михальченко за телефоном + 38 063 136 8222 або за електронною адресою omykhalchenko@trudovi.org.