27-28 травня 2016 р в Харкові відбудеться Міжнародний симпозіум «Репродуктивна медицина в Україні — 25 років успіху». Організатори заходу — Українська асоціація репродуктивної медицини та Харківський національний медичний університет.

Симпозіум присвячений 25-річчю першої в Україні дитини, зачатій «в пробірці» (народженій після екстракорпорального запліднення). Мета заходу — професійний обмін останніми досягненнями репродуктивної медицини в Україні та світі. В програмі симпозіуму виступи відомих вітчизняних вчених – М.Г.Грищенка, О.М.Феськова, С.В.Хміля, О.В.Грищенко, Ю.С.Паращука, С.І. Жук, В.І.Медведя та інших. Також захід відвідають всесвітньо відомі вчені: Дов Фельдберг (Ізраїль) – професор Тель-Авівського університету, Віце-президент Всесвітньої асоціації репродуктивної медицини WARM (World Association of Reproductive Medicine); Гі Кассуто (Франція) – професор, ембріолог, автор провідних ембріологічних методик (IMSI); Маркос Мессегер (Іспанія) – директор з науки клініки IVI Valencia, один з головних фахівців у світі в галузі ембріології. Журналісти матимуть змогу обговорити з видатними вченими питання репродуктивної медицини та шляхи вирішення демографічних проблем в Україні.

Урочисте відкриття заходу відбудеться 27 травня у 8:30, за адресою: м. Харків, проспект Правди, 2, (конференц-зал «Болрум», 2-й поверх, готель «Premier Palace Hotel Kharkiv»), контактний телефон: +38 (057) 766 44 00). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.