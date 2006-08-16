Що означає для Черновецького прожити життя не дарма

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мріє побудувати в Києві Діснейленд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в КМДА.

«Мрія є така: якщо зробити Діснейленд, тоді життя прожите не дарма», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також вважає, що в майбутньому Київ може перетворитися на «туристичну Мекку».