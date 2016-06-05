Нагородження медаллю вдячності "За довіру" захисникам України від журналістів, що працюють на війні

Церемонія розпочнеться 5 червня 2016 року об 11.00 в Музеї історії України у Другій світовій війні.

Напередодні Дня журналіста українські кореспонденти, що висвітлюють російсько-українську війну, нагородять військових, медиків та волонтерів, що впродовж двох років допомагали у висвітленні збройного конфлікту на Сході України. Організаторами заходу виступили журналісти новин провідних українських телеканалів, таких як: "1+1", "24 канал", "ICTV", "2+2", "Україна", "АТР", "Інтер", "112 канал".

Кореспонденти, які працюють на війні, випустили власну нагороду, якою бажають відзначити тих військовослужбовців, які зробили найбільше для того, щоби про конфлікт на Сході дізналася вся Україна. Це нагрудний знак із зображенням тризуба, стилізованого під перо із зображенням лаврових гілок та державного прапора. Зворотний бік медалі являє собою символічне рукостискання як символ співпраці між журналістами та захисниками України. У нижній частині напис "За довіру".

Серед запрошених на свято – військовослужбовці, які були героями сюжетів безпосередньо на передовій під час активної фази бойових дій. Командири, які сприяли всебічному висвітленню конфлікту. Рядові бійці, які, важачи своїм життям, убезпечували роботу кореспондентів. Військові медики, які, рятуючи бійців, допомагали отримати максимально точну інформацію про втрати.

Церемонія відбувається за підтримки Музею історії України у Другій світовій війні. Гості матимуть змогу ознайомитися з виставкою, присвяченій різним періодам сучасної російсько-української війни, її героям; зброєю, що використовувалась, історіями бійців, а також з особливостями роботи журналістів у зоні АТО. Планується проведення екскурсії журналістами, що працюють на війні.

Адреса - Київ, вул. Лаврська, 24.

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