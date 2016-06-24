24 червня святкування Купала за давнім звичаєм

У програмі заходу:

Купальське дійство на березі мальовничого озера:

заплітання вінків, конкурс на кращий вінок;

виготовлення Марени та Купайлиці;

добування живого купальського вогню (без сірників), купальська ватра;

ворожіння на вінках;

пускання вогняного колеса;

спалення Марени;

змагання вихованців табору «хто кращий?» - дівчата проти хлопців;

співи та хороводи;

збір чарівного купальського зілля, яке ви зможете забрати з собою і яке стане оберегом для вашого дому на весь рік;

екскурсія козацьким табором;

частування кулішем та іншими стравами козацької кухні.

Святкування відбудеться у Дитячому таборі «Козацька Фортеця»

(с. Плескачівка, Черкаської області, Смілянського району).

Виїзд журналістів із Києва 24 червня о 11:00, повернення у цей ж день.

Організатори прес-туру забезпечують проїзд в обидва боки та частування.

Акредитація журналістів за телефоном: (067) 447 16 85, (050) 410 79 32, (044) 229-47-73

Та на електронну адресу tabir@hopak.kiev.ua

Інформація про Конкурс на сайті: www.hopak.kiev.ua