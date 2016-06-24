24 червня святкування Купала за давнім звичаєм
Дитячий табір «Козацька Фортеця» запрошує на гостину!
У програмі заходу:
Купальське дійство на березі мальовничого озера:
заплітання вінків, конкурс на кращий вінок;
виготовлення Марени та Купайлиці;
добування живого купальського вогню (без сірників), купальська ватра;
ворожіння на вінках;
пускання вогняного колеса;
спалення Марени;
змагання вихованців табору «хто кращий?» - дівчата проти хлопців;
співи та хороводи;
збір чарівного купальського зілля, яке ви зможете забрати з собою і яке стане оберегом для вашого дому на весь рік;
екскурсія козацьким табором;
частування кулішем та іншими стравами козацької кухні.
Святкування відбудеться у Дитячому таборі «Козацька Фортеця»
(с. Плескачівка, Черкаської області, Смілянського району).
Виїзд журналістів із Києва 24 червня о 11:00, повернення у цей ж день.
Організатори прес-туру забезпечують проїзд в обидва боки та частування.
Акредитація журналістів за телефоном: (067) 447 16 85, (050) 410 79 32, (044) 229-47-73
Та на електронну адресу tabir@hopak.kiev.ua
Інформація про Конкурс на сайті: www.hopak.kiev.ua