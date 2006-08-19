МНС евакуює жителів Новобогданівки

У зв`язку з вибухами на території 275-й бази зберігання артилерійських боєприпасів прийнято рішення про евакуацію жителів Новобогданівки.

Про це повідомили УНІАН в керівництві Головного управління МНС в Запорізькій області.

"Новобогданівка розташована близько до місця події. Два снаряди вже влучили в житлові будинки на території цього населеного пункту, тому ухвалено рішення про евакуацію всіх жителів селища", - повідомив співрозмовник агентства, наголосивши, що згідно з оперативними даними близько 25% жителів Новобогданівки вже залишили свої помешкання самостійно.

"Для евакуації решти жителів селища Мелітопольською райдержадміністрацією виділено автобуси, частина з яких вже прибула до Новобогданівки", - повідомили в ГУ МНС в Запорізькій області.

Офіційних даних про постраждалих серед місцевих жителів наразі немає. До лікарні потрапили 4 військових сапери, які в результаті вибухів дістали поранення різного ступеня тяжкості, але, за даними медиків, не становлять небезпеки для життя постраждалих.