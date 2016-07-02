Урочисте відкриття першої черги відновлення території Національного музею історії України

Шановні колеги!

Від імені мецената проекту пана В’ячеслава Москалевського запрошуємо Вас 05 липня об 11:00 ранку на прес-конференцію, присвячену урочистому відкриттю першої черги відновлення території Національного музею історії України.

Під час прес-конференції буде презентовано загальну ідею проекту, ключові цілі та задачі, досягнення першого етапу, ознайомлення з подальшою програмою реалізації.

Учасники:

Віталій Кличко – Голова Київської міської державної адміністрації

Олексій Резніков – Заступник Голови Київської міської державної адміністрації

В’ячеслав Москалевський – приватний меценат проекту «Відновлення території НМІУ за проектом А.Мілецького» Міністерство культури України

Марина Соловйова – керівник Громадської організації «Андріївська-пейзажна ініціатива»

Тетяна Сосновська – директор Національного музею історії України

Проект відновлення території Національного музею історії України реалізується за підтримки соціального проекту «Зробимо разом» та Міністерства культури України за участю Громадської організації «Андріївсько-Пейзажна Ініціатива». Його мета полягає у відродженні історичного центру Києва, як публічного простору з сучасною інфраструктурою та відкритого для загального користування. Проект спрямований на культурний розвиток суспільства та підвищення якості дозвілля мешканців і гостей столиці.

Дата проведення: 05.07.2016 (вівторок)

Час: 11:00-12:30

Місце проведення: Національний музей історії України, вул. Володимирська 2

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