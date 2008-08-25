ДТП у Криму: 4 загиблих, 5 поранених

У аварії в Криму, на 632-му кілометрі автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, загинули четверо осіб, ще п`ятеро - травмовано.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму.

Водій автомобіля БМВ (1991 роки народження, мешканець Джанкойського району АР Крим), рухаючись із Сімферополя в напрямку Джанкоя, з невідомих причин не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини в кювет, де наїхав на дерево.

На місці ДТП загинули водій і троє пасажирів. Ще п`ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.