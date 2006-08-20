24 серпня у Києві буде обмежено рух транспорту

У Києві в День незалежності, 24 серпня, буде обмежено рух транспорту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, зокрема, з 12.00 до 13.00 на вулиці Хрещатик відбудеться урочисте проходження військових оркестрів. Для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку під час проведення урочистостей, присвячених Дню Незалежності України, на центральній вулиці столиці буде перекрито рух транспорту. Також будуть внесені зміни в роботу міського пасажирського транспорту загального користування. Відповідні управління забезпечать чергування карет швидкої допомоги та охорону правопорядку.

На „Київавтодор” покладено освітлення проїжджої частини, проведення регламентних робіт і включення компресорів флагштоку під час підготовки та проведення урочистого проходження військових оркестрів.