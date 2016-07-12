Круглий стіл "Україно-польські стосунки: стратегічне партнерство чи клубок протиріч"
13 липня (середа) 2016 року об 11:00
в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл
"УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЧИ КЛУБОК ПРОТИРІЧ"
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
Місце та роль Польщі у зовнішній політиці України.
Обмін «відкритими листами». Хто і як використовує історичний аспект україно-польських відносин?
Економічна співпраця України та Польщі: аналіз можливостей.
Логістичний аспект. Як усунути величезні черги на польсько-українському кордоні та хто за це відповідальний?
Підсумки саміту НАТО у Варшаві. Чого слід очікувати Україні?
Учасники круглого столу:
1. ЛУКАШ АДАМСЬКИЙ, віце-директор Центру польсько-російського діалогу та порозуміння
2. УЛЯНА ШТИБЕЛЬ, виконавчий директор Представництва Варшавської фондової біржі в Україні
3. РОМАН СЕМЕНУХА, народний депутат України, член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща
4. ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ, журналіст, політичний оглядач
Модератор: ОЛЕГ БАЗАР, головний редактор LB.ua
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадування організатора дискусії – Інститут Горшеніна – у новинах про цей захід є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).