13 липня (середа) 2016 року об 11:00

в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл

"УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЧИ КЛУБОК ПРОТИРІЧ"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

Місце та роль Польщі у зовнішній політиці України.

Обмін «відкритими листами». Хто і як використовує історичний аспект україно-польських відносин?

Економічна співпраця України та Польщі: аналіз можливостей.

Логістичний аспект. Як усунути величезні черги на польсько-українському кордоні та хто за це відповідальний?

Підсумки саміту НАТО у Варшаві. Чого слід очікувати Україні?

Учасники круглого столу:

1. ЛУКАШ АДАМСЬКИЙ, віце-директор Центру польсько-російського діалогу та порозуміння

2. ​УЛЯНА ШТИБЕЛЬ, виконавчий директор Представництва Варшавської фондової біржі в Україні

3. РОМАН СЕМЕНУХА, народний депутат України, член групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща

4. ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ, журналіст, політичний оглядач

Модератор: ОЛЕГ БАЗАР, головний редактор LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування організатора дискусії – Інститут Горшеніна – у новинах про цей захід є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).