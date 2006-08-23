Українських громадян на борту російського ТУ-154 не було

Даних про те, що на борту російського літака ТУ-154, який зазнав кататстрофи поблизу Дзержинська Донецької області, перебували громадян України, поки що немає.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

За повідомленням прес-служби МЗС, в міністерстві з надзвичайних ситуацій Російської Федерації з метою надання інформаційного забезпечення з будь-яких питань авіакатастрофи ТУ-154 працює гаряча лінія за телефоном (8-10-7-812) 704 31 50.

Справа перебуває на особливому контролі в МЗС України, Посольстві України в РФ, Генеральних консульствах України в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону.