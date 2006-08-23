Російські фахівці не довіряють висновкам МНС України

Фахівці Міждержавного авіаційного комітету Росії (МАК) не виявили закономірності в подіях із літаками Ту-154, повідомляє заступник голови МАК Олег ЄРМОЛОВ.

Ту-154 "Пулковських авіаліній", що розбився у вівторок під Донецьком, падав із висоти більше 11 тисяч метрів. У результаті катастрофи загинули 170 осіб - 160 пасажирів і 10 членів екіпажа.

За словами О.ЄРМОЛОВА, якого цитує РІА «Новости», подібні катастрофи - падіння з великої висоти - вже відбувалися з Ту-154. "Але кожен випадок був суто індивідуальний. Якоїсь закономірності ми не виявляли", - сказав він.

Заступник голови МАК вважає, що про причини катастрофи можна буде говорити тільки після розслідування.

Коментуючи повідомлення представників МНС України про те, що на борту сталася пожежа і літак пішов на аварійну посадку, О.ЄРМОЛОВ зазначив, що не дуже довіряє висновкам працівників МНС, коли йдеться про авіаційні катастрофи. "І нерідко причини виявляються зовсім інші", - зазначив заступник голови МАК.

"До речі, за нашими попередніми даними, літак, який здійснював цей рейс, був достатньо "свіжий", його вік менше 15 років", - додав О.ЄРМОЛОВ.

"Сьогодні до Донецька вилітає група фахівців на чолі з головою Міждержавного авіаційного комітету Тетяною Григорівною АНОДІНОЮ. Вони розберуться, що ж там сталося. Поки з упевненістю можу сказати тільки одне: екіпаж включив сигнал SOS о 15.37 мск, а вже через дві хвилини зник із екрану диспетчерського локатора. Повідомляв екіпаж чи ні про те, що сталося на борту, ми дізнаємось тільки прослуховуючи записи диспетчерського магнітофона", - заявив О.ЄРМОЛОВ.