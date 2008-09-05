ДТП на Буковині: серед загиблих і травмованих - громадяни Росії та Іспанії
10:26, 05 вересня 2008Разное
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ЗАЗ пішов на обгон і зачепив три авто
Унаслідок ДТП на Буковині загинули двоє осіб, п’ятеро були травмовані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інцидент стався учора, о 22.20 на 312 км автодороги Житомир-Чернівці. Водій автомобіля ЗАЗ, рухаючись в напрямку м. Хотин, під час виконання обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Scania з причепом, автомобілем ЗАЗ-Daewoo і "Chevrolet Lacetti".
Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля ЗАЗ від отриманих травм загинули на місці події, водій і ще один пасажир цього транспортного засобу, а також троє пасажирів автомобіля ЗАЗ-Daewoo отримали тілесні ушкодження.
Серед загиблих і травмованих є громадяни Росії та Іспанії.
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