ДТП на Буковині: серед загиблих і травмованих - громадяни Росії та Іспанії

Унаслідок ДТП на Буковині загинули двоє осіб, п’ятеро були травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інцидент стався учора, о 22.20 на 312 км автодороги Житомир-Чернівці. Водій автомобіля ЗАЗ, рухаючись в напрямку м. Хотин, під час виконання обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Scania з причепом, автомобілем ЗАЗ-Daewoo і "Chevrolet Lacetti".

Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля ЗАЗ від отриманих травм загинули на місці події, водій і ще один пасажир цього транспортного засобу, а також троє пасажирів автомобіля ЗАЗ-Daewoo отримали тілесні ушкодження.

Серед загиблих і травмованих є громадяни Росії та Іспанії.