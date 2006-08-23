До Донецька прибули родичі жертв авіакатастрофи

20:08, 23 серпня 2006
Разное
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О 19.50 в аеропорту приземлився літак

О 19.50 в аеропорту Донецька приземлився літак із родичами жертв авіакатастрофи російського лайнера Ту-154.

Як передає кореспондент УНІАН, родичів зустрічають представники обласної робочої групи, а також психологи.

Крім того, в аеропорту перебувають представники МНС Росії.

Далі родичі поїдуть у готелі Донецька для розміщення.

Після 21.00 планується зустріч родичів загиблих із міністром транспорту Росії Ігорем ЛЕВІТІНИМ.

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