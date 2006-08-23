До Донецька прибули родичі жертв авіакатастрофи

О 19.50 в аеропорту приземлився літак

О 19.50 в аеропорту Донецька приземлився літак із родичами жертв авіакатастрофи російського лайнера Ту-154. Як передає кореспондент УНІАН, родичів зустрічають представники обласної робочої групи, а також психологи. Крім того, в аеропорту перебувають представники МНС Росії. Далі родичі поїдуть у готелі Донецька для розміщення. Після 21.00 планується зустріч родичів загиблих із міністром транспорту Росії Ігорем ЛЕВІТІНИМ.

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