До Донецька прибули родичі жертв авіакатастрофи
20:08, 23 серпня 2006Разное
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О 19.50 в аеропорту приземлився літак
О 19.50 в аеропорту Донецька приземлився літак із родичами жертв авіакатастрофи російського лайнера Ту-154.
Як передає кореспондент УНІАН, родичів зустрічають представники обласної робочої групи, а також психологи.
Крім того, в аеропорту перебувають представники МНС Росії.
Далі родичі поїдуть у готелі Донецька для розміщення.
Після 21.00 планується зустріч родичів загиблих із міністром транспорту Росії Ігорем ЛЕВІТІНИМ.
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