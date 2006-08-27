Один з пасажирів Ту-154 буде похований у Харкові

Сьогодні з Донецька до Харкова буде доправлено тіло Павла Дриганова – одного із пасажирів російського авіалайнера Ту-154, що зазнав катастрофи у Донецькій області 22 серпня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, за інформацією заступника голови ОДА Сергія СТОРОЖЕНКА, П.Дриганов буде похований у Харкові на прохання його матері, яка проживає у цьому місті. З Анапи капітан другого рангу військово-морського флоту Росії П.Дриганов повертався до місця служби у Санкт-Петербург.

Планується, що поховання буде здійснено на тому ж цвинтарі, де лежить батько загиблого.