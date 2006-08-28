Хто винен? – Звичайно, хохли!

Ще не минула жалоба з приводу аварії російського літака, який летів із Краснодарського краю до Санкт-Петербурга через український повітряний простір, як у Росії розгорнулася кампанія зі звинувачення в цій трагедії України.

В Інтернеті, а слідом за ним у поважних російських виданнях та в телепросторі нав’язується думка, що в падінні літака винні не застаріла техніка, яку в цивілізований світ і на поріг не пускають, не людський фактор і навіть не гроза, а донецькі диспетчери.

Чорні скриньки ще не розшифровано, а російську громадськість уже підготовлено: в усьому винні хохли. Це вони, кляті, начебто наказали пілотам ледве не спрямовувати літак на грозовий фронт, тобто заборонили відхилятися від курсу більш як на 20 кілометрів.

Мене там не було, тому нічого стверджувати не можу. Але очевидно, що деякі сили в Росії навіть власну трагедію готові спрямувати на очорнення України.

А чому б і ні, коли підвернулася така можливість? На чорний піар часом доводиться мільйони витрачати, а тут – вважай, на шару випало...

Оксана Охрімчук, м. Київ