Курдські терористи просять туристів не їздити до Туреччини

Курдські терористи попередили туристів про небезпеку поїздок до Туреччини, повідомляє Лента.руз посиланням на британську газету The Times.

У заяві терористичної організації "Яструби курдського звільнення", яка взяла на себе відповідальність за вибухи в провінції Анталья, зокрема, йдеться: "Туреччина - небезпечна країна. Туристам не слід приїжджати до Туреччини".

"Яструби" заявили про те, що саме вони організували вибухи 28 серпня в Стамбулі, Антальї і Мармарісі, а також інші теракти.

Як раніше повідомляло РІА «Новости»,внаслідок вибуху в турецькому курортному місті Анталья загинули чотири особи і понад 70 одержали різні поранення, зокрема двоє росіян.

Вже встановлено особи двох загиблих внаслідок вибуху. Це громадяни Туреччини: відставний поліцейський і жінка, повідомляє агентство DHA.

"Серед потерпілих, доставлених у державну лікарню Антальї, четверо громадян Ізраїлю та один - Йорданії", - передає агентство.

За інформацією інших турецьких ЗМІ, серед потерпілих також громадянин Німеччини.

Причиною потужного вибуху стало спрацювання вибухового пристрою з дистанційним управлінням. Воно знаходилося в ящику мотоцикла для перевезення фастфуду, припаркованого біля перехрестя в центрі турецького курорту. Такі дані має місцева поліція, повідомив РІА «Новости» генконсул РФ Сергій АЛІФАНОВ.

Дипломат розповів, що у момент вибуху був за 80 метрів від місця події.

Вибух в Антальї прогримів учора о 16.45 за місцевим часом в центральному районі Донерджілер. Там розташовані сувенірні магазини, кафе, ресторани, пункти обміну валюти, а також представництва декількох банків. Вибух стався приблизно за кілометр від будівлі російського диппредставництва.

За свідченнями очевидців, вибух був таким сильним, що деякі машини перетворилися на купу металу, від вибухової хвилі в прилеглих будинках вилетіли вікна, місце події затягнуло клубами чорного диму.