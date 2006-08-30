Учені встановили, що більшість сімейних сварок відбувається 30 серпня

Британські психологи встановили, що 30 серпня відбувається найбільше сімейних сварок за рік, повідомляє Лента.руз посиланням на Telegraph.

У Великій Британії цьому дню передують довгі загальнонаціональні вихідні, під час яких подружня пара встигає сильно набриднути один одному.

Крім того, саме цього дня люди, як правило, усвідомлюють, що літо закінчується. Вони відчувають сильний напад "післявідпусткової" депресії, їх пригнічує розладнане після відпочинку домашнє господарство і борги.

У результаті, саме сьогодні подружжя найчастіше вихлюпує один на одного всі старі образи.

Психологи також виділили основні причини для подружньої сутички 30 серпня. Це цілком стандартні проблеми з грошима, сексом, роботою, дітьми і домашнім господарством.

Тим часом, "день сімейної сварки" має у Великій Британії жахливі наслідки: згідно з статистикою, більшість розлучень припадає на початок вересня. Другий "урожайний" на розлучення місяць - січень, коли пари квитаються після тривалого перебування в лоні сім`ї на Різдво.