Найвищу у світі башту з конструктора Lego спорудили в Австрії

У Відні побудували найвищу у світі башту з конструктора Lego. Висота споруди, над створенням якої трудилися сотні юних австрійців, склала 29,485 метри, повідомляється на сайті Die Presse.

Для споруди башти знадобилося близько півмільйона деталей, а вага пластикової башти склала 1,2 тонни.

Представники Книги рекордів Гіннесса зафіксували рекорд, і тепер віденська башта офіційно вважається найвищою у світі спорудою, зібраною з пластикової цегли Lego.

Башта налічує 150 поверхів по 25 рядів цегли в кожному. На зведення башти пішло кілька днів - будівництво почалося вранці у четвер і завершилося в суботу.

Попередній рекорд будівництва з Lego було встановлено у Великобританії в травні 2006 року - тоді любителям конструктора вдалося побудувати башту висотою в 29,26 метри. Наступна спроба встановити світовий рекорд висоти башти з конструктора буде зроблена в Японії в 2009 році.