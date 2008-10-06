Як соціалісти знущаються з українських пенсіонерів

Щоб охарактеризувати ситуацію із знущанням з українських пенсіонерів, що спостерігається в останні місяці в багатьох регіонах країни і свідомо організовану зусиллями Соціалістичної партії під керівництвом Олександра Мороза, пропонуємо інформацію з декількох регіонів.

«Пенсіонери – «діти війни» беруть в облогу міськвиконком і районні суди. Держбюджет заборговував їм доплату до пенсій за 2006-2007 роки близько 2,5 тисяч гривень кожному.

На сьогодні ситуація не тільки не змінилася, а і посилюється: черги в судах збільшуються, пристрасті розпалюються, нерви і сили літніх людей на межі, а результатів як і раніше немає!», - так розповідало про події в Херсоні місцеве інтернет-видання ще у липні цього року.

«В інформаційний пункт СПУ (намет) на зупинці Юмашева почали звертатися місцеві жителі, які мають статус дітей війни, з проханням надати їм допомогу в юридично правильному заповненні позовної заяви про виплату компенсацій, що належать їм згідно із законом. Зразки позовних заяв розповсюджувалися раніше через той же намет на зупинці Юмашева», - пишеться в севастопольському виданні про те, що відбувається в місті наприкінці вересня.

«Допомога в підготовці позовних заяв до суду для виплати компенсацій дітям війни пропонує миколаївська Обласна громадська організація Всеукраїнської організації «Діти війни». Всім, хто має права на статус дітей війни (хто народився до 2 вересня 1945 року) пропонується приходити в будні з 10 до 14 години за адресою: вулиця Артилерійська, 1, щоб дізнатися, як правильно написати позовну заяву», - дану інформацію розмістило на початку минулого місяця одне з миколаївських видань.

Інша миколаївська газета «Наше місто» вже в перших числах жовтня повідала про те, що в останні дні в Миколаєві спостерігається «справжній бум звернень до судів пенсіонерів, що мають статус дітей війни». Миколаївські активісти громадської організації «Діти війни» подали до суду самі і закликають до цього своїх однодумців, - розповідається у виданні. В результаті районні суди міста Миколаєва «зараз просто стогнуть від напливу заявників», а «літні люди займають черги з ночі, годинами вистоюють в канцелярії, чекаючи, що незабаром зможуть одержати 2733 грн.».

Подібні повідомлення сьогодні можна прочитати у виданнях багатьох міст України, особливо в центрі, на сході і півдні, де Соціалістична партія має свою розгалужену організаційну мережу. Ну а організація «Діти війни», представники яких ведуть агітацію людей похилого віку - це структура, створена свого часу СПУ.

Тепер декілька слів про суть проблеми, що штовхає сьогодні бідолашних пенсіонерів на описані нервування. До того ж, вони ще ж мають і матеріальні втрати, адже з людей похилого віку вимагають сплату держмита у розмірі 51 грн.

Як відомо, з 1 січня 2006 року громадяни, визнані дітьми війни, повинні були одержувати 30% надбавку до мінімальної пенсії за віком – згідно з прийнятим раніше Законом. У Бюджеті України на 2007 рік кошти для виплат не були передбачені, тому 9 липня 2007 року Конституційний суд у відповідь на звернення опозиційних сил визнав неконституційним пункт 12 статті 71 і статті 111 Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Бюджетом 2008 року передбачена доплата у розмірі 10% від прожиткового мінімуму – це 47 грн. з початку року, а з 1 жовтня – 48 грн. 20 коп.

Проте чим більше число пенсіонерів звернуться до судів за вказаною компенсацією, тим менше шансів, що хто-небудь з них її одержить. Адже більшість з нинішніх 13 мільйонів українських пенсіонерів підпадають під категорію «дітей війни», а, отже, йдеться про багато мільярдів гривень. І без включення цих засобів в рядок витрат державного бюджету ці гроші виплачуватися не будуть.

Така сама ситуація, наприклад, з виплатами знецінених вкладів «Ощадбанку». У держбюджеті-2008 вказана не тільки сума витрат на дані виплати (по 1 тис. грн. на одну людину), але і джерела доходів, які будуть використані на ці компенсації.

Те, що Конституційний суд визнав неконституційним факт невиплати даних компенсацій в 2006 і 2007 роках, теж ще не означає, що гроші обов`язково будуть вишукані і направлені на виплати. Оскільки в Україні де-факто не проводяться виплати по багатьох соціальних пільгах. До того ж, подібні рішення КС виносив вже не раз: 6 липня 1999 року (справа щодо прав на пільги), 20 березня 2002 року (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій), 17 березня 2004 року (справа про соціальний захист військовослужбовців і працівників правоохоронних органів), 1 грудня 2004 року (справа про припинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій).

Аргументація Конституційного суду полягала в недотриманні положень статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституції України, статей 4, 27, частини другої статті 38 Бюджетного Кодексу України. Зокрема, в статті 22 Конституції сказано, що «при ухваленні нових законів або внесенні змін в діючі закони не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод». Тобто, зменшувати розміри соціальних норм, позначених в якихось раніше прийнятих законах, Конституція не дозволяє.

Але відшукати сотні мільярдів гривень на всілякі пільги, які були раніше затверджені численними законами, просто неможливо. До речі, виплачувані зараз компенсації «згорілих» внесків також проводяться з порушенням Основного закону. Оскільки в законі про ці компенсації від 1996 року чітко вказано, що виплати повинні проводитися з індексацією інфляції на момент видачі людям грошей.

Мало того, в самій Конституції є положення, які не виконуються в Україні з моменту її ухвалення. Наприклад, про безплатну медицину (ст. 49), про право на житло (ст. 47) і т.п. Все це – декларативні норми, виконати які не можна через нестачу коштів у державній скарбниці. Кажучи простіше – через бідність української держави.

Але багато простих українських громадян, тим більше літні люди, не знають всіх цих нюансів. А ось лідер соціалістів Олександр Мороз, який зараз розгорнув цю кампанію щодо виплат «дітям війни», чудово усвідомлює всю її безперспективність.

На запитання, навіщо ж у такому разі соціалісти на чолі з Морозом штовхають нещасних людей похилого віку на моральні і матеріальні збитки, знайти відповідь зовсім неважко. Таким бузувірським способом вони хочуть привернути увагу до своєї збанкрутілої на останніх парламентських виборах партії. А активізувалися вони саме останнім часом у зв`язку з тим, що попереду замаячили нові вибори.

Проте Мороз і його партія – це одне, але також немало питань і до властей України – зокрема, до Президента, до Верховної Ради і до уряду. Адже це саме вони повинні авторитетно пояснити немолодим співвітчизникам, що їм робити в цій ситуації. Хіба не так?

Але високі державні мужі нічого не помічають і наполегливо мовчать: у них зараз інші турботи...

Михайло Маркелов