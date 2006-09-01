Офіціантці дали на чай 10000 доларів

Офіціантка Сінді К`єноу в барі Applebee в Канзасі одержала чайові в десять тисяч доларів США, повідомляє Associated Press. Офіціантка розповіла журналістам, що регулярно обслуговувала щедрого клієнта впродовж трьох років. Він приходив кілька разів на місяць і завжди сідав у кутку закладу. Весь цей час людина, ім`я якої адміністрація Applebee вирішила не розкривати журналістам, щедро давала на чай.

За два тижні до свого екстравагантного вчинку, він залишив Сінді сто доларів, при тому, що його рахунок становив 26 доларів. Тоді цей жест сильно подивував дівчину, але головний шок був попереду.

Коли Сінді підійшла розраховувати клієнта наступного разу, він не став перегортати чек, на якому значилася сума рахунку плюс 10 тисяч доларів. "Це не жарт, - пояснив відвідувач, - тепер ти зможеш купити собі щось справді приємне, чи не так?". У відповідь на це збентежена змогла тільки ствердно кивнути. Тепер вона сподівається, що клієнт зайде ще раз, щоб подякувати йому як слід.

Applebee найближчим часом планує одержати на чек готівку і віддати гроші Сінді. Вона думає виконати побажання таємничого дарувальника і купити собі джип, про який давно мріяла.

Лента.ру