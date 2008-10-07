Аварію на газовій свердловині ліквідують п'яту добу

У Гадяцькому районі Полтавської області п`яту добу ліквідують аварію на газовій свердловині.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Полтавській області, аварію на території Тимофіївського родовища газопромислового управління «Полтавагазвидобування» в районі села Великі Будищі Гадяцького району виявили ще 3 жовтня – зі свердловини №58 бив потік бурового розчину висотою 20-30 сантиметрів.

Ремонтною бригадою його було частково закачано в сусідню свердловину.

На даний момент вже споруджено десять земляних уловлювачів – вони розраховані на 240 тисяч кубометрів води. На ліквідації аварії задіяно 60 одиниць спецтехніки і 260 осіб персоналу. Проводиться розшифровка геофізичних даних і постійний моніторинг події.

На місці проведення аварійних робіт цілодобово забезпечується пожежна безпека.