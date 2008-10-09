Польський осередок туристичної інформації відкрився в Києві

У Києві офіційно відкрито Польський осередок туристичної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила віце-міністр спорту і туризму Республіки Польща Катажина СОБЄРАЙСЬКА.

“Рада відзначити, що до Польщі приїжджає стабільно багато гостей з України. А відтепер ми вирушаємо вам назустріч з нашою інформацією”, - сказала К.СОБЄРАЙСЬКА.

За її словами, головним завданням Осередку є інформування українців про туристичні можливості Польщі, курорти і визначні місця, а також надання необхідних відомостей щодо умов проживання у країні, вартості різноманітних послуг тощо.

Крім цього, наголосила віце-міністр Польщі, Осередок сприятиме взаємодії туристичних галузей двох країн з підготовки до Євро-2012. Вона зазначила, що вже сьогодні на Польщу й Україну дивляться як на господарів турніру, тому потрібно зробити так, щоб люди захотіли приїхати до у ці країни і після 2012 року.

“На Євро-2012 до нас приїдуть потенційні туристи. Спочатку як уболівальники і фанати футболу. І тут нам спільно з Україною варто дуже постаратися, щоб вони знову захотіли відвідати наші країни, вже з туристичною метою”, - сказала К.СОБЄРАЙСЬКА.

На важливому значенні для Польщі українських туристів наголосив і голова Польської туристичної палати Ян КОРСАК. Він переконаний, що туризм є важливою складової економіки держави, а спільне з Україною проведення Євро-2012 дає додатковий імпульс розвитку туристичної галузі в обох країнах.

Довідка УНІАН. Польська туристична організація працює з 2000 року. Це державна інституція, яка займається просуванням і розвитком польського туризму, насамперед, за кордоном. Метою діяльності є показати Польщу як привабливу туристичну країну. Польські осередки туристичної інформації діють у 13 країнах світу.

В Україні такий інформаційний осередок почав діяти з грудня 2007 року. Від сьогодні, після офіційного відкриття, він став 14-м Польським осередком туристичної інформації за кордоном.