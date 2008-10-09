Ціни на бензин А-95 з початку року зросли на 16%

В Україні роздрібні ціни на бензин А-95 з початку року виросли на 16% - до 5,93 грн./літр, у вересні - знизилися на 6,3%.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економіки, опублікованому на сайті відомства.

За даними Мінекономіки, дизельне паливо в січні-вересні подорожчало на 27% - до 6,45 грн./літр, у вересні - подешевшало на 4,2%. Ціна бензину А-76 підвищилася з початку року на 13,4% - до 5,41 грн./літр, у вересні - знизилася на 5,4%.

Падіння вартості нафтопродуктів відбувається другий місяць поспіль. У серпні бензин А-95 подешевшав на 5%, А-76 - на 4,5%, дизпаливо - на 5%.

Як прокоментував УНІАН директор нафтокомпанії «Паралель» (Донецьк) Дмитро КУЛИК, у вересні на українському паливному ринку сталося кілька різких стрибків зниження вартості нафтопродуктів, після кожного з яких ціна на паливо всіх марок змінювалася в межах 10-20 коп. «У нашій мережі АЗС під ТМ «Паралель» у вересні ціна на паливо змінилася в бік зменшення: загалом по бензину - на 5%, по дизельному паливу - на 4%, по скрапленому газу - на 3%», - сказав він.

Д.КУЛИК додав, що «ми припускаємо, що в жовтні ціни на паливо, у кращому разі, стабілізуються». На його думку, основний чинник, який сьогодні впливає на собівартість палива - курс долара на міжбанківській біржі. Адже 90% нафти та нафтопродуктів закуповують за кордоном, а нафта й нафтопродукти котируються в доларах.

«За останній неповний місяць долар зміцнився майже на одну гривню - з 4,85 до 5,9 грн./дол. Це означає, що за тонну палива вартістю 900 дол./тонна необхідно тепер заплатити майже на 1 тис. грн. більше. Тільки валютний чинник додав ціні близько 75 коп./літр, тому оптимістичний прогноз на жовтень - стабільність цін”, - додав керівник «Паралелі».