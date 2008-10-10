Виробники сейфів заробляють на фінансовій кризі

У Великої Британії зростають продажі сейфів, в яких люди воліють тримати заощадження, не довіряючи гроші банкам, пише у четвер британська газета "Таймс".

Багато виробників сейфів повідомляють про значне зростання попиту на свою продукцію, особливо після того, як кілька британських банків опинилися на межі банкрутства і люди терміново кинулися виводити з них свої заощадження.

"Усе просто: якщо довіра до банків падає, люди купують і встановлюють схвалені Євросоюзом і страховими компаніями сейфи, щоб включити їх вміст у страховку", - пояснив керуючий директор компанії Leigh Safes Расс Рідер.

"За останні чотири тижні у нас відбулося зростання продажів на 25%, особливо мають попит сейфи високих ступенів захисту, які страхові компанії схвалюють для зберігання великих сум грошей", - додав він.

Компанія Gunnebo, один з найбільших виробників сейфів, у вересні також зафіксувала зростання попиту на свої вироби на 15%.

Деякі компанії передбачають, що продовження нестабільності на фінансових ринках лише підхльосне попит на сейфи в найближчі місяці.

"За місяць-два я чекаю різкого зростання продажів домашніх сейфів", - говорить Ентоні Ніарі, співвласник інтернет-магазину Safe Shop.