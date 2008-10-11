"Дівчина Джеймса Бонда" на дачі українського Президента (фото)

Українська модель і актриса Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда у новому фільмі ”Квант милосердя” приїхала на дачу українського Президента. Зустріч Ольги Куриленко та Катерини Ющенка пройшла в селі Нові Безрадичі під Києвом, куди голлівудська кінозірка приїхала зі своєю матір’ю.

Куриленко прилетіла з Парижа, де вона живе останні 14 років, до Києва 8 жовтня на презентацію фільму ”Квант милосердя”. Цього ж дня українським журналістам показали фрагменти нової бондіани.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН