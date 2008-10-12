Міліція затримала зловмисника, який викрав понад 20 мопедів

Севастопольська міліція затримала 30-річного зловмисника, який викрав понад 20 мопедів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в місті Севастополі.

Затриманим виявився житель Північної сторони міста, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, наркоман «зі стажем».

Зловмисника цікавили тільки дорогі моделі. Щоб завести мопед, йому потрібно 2-3 хвилини.

Викрадені мопеди він відвозив на ринки міста й продавав.

Встановлено, що зловмисником було викрадено понад 20 мопедів. Більшість із них вилучено міліцією й повернено колишнім власникам.

Відносно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 185 Кримінального кодексу України - «крадіжка».