Під Ялтою зіштовхнулися чотири іномарки

На 68-му кілометрі автодороги Сімферополь-Ялта-Севастополь сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох іномарок, в результаті якої травми дістали двоє людей.

Про це УНІАН повідомили в Державтоінспекції Криму.

За інформацією ДАІ, водій автомобіля, який рухався у напрямку Ялти, "Опель", здійснюючи обгін, допустив зіткнення з машиною "Мерседес Бенц". Після чого "Мерседес Бенц" врізався в автомобіль "Форд Мондео", який рухався з Ялти у напрямку Гурзуфа. А автомобіль "Опель" після зіткнення з "Мерседесом" врізався в "Лексус", який їхав з Ялти у напрямку Гурзуфа.

В результаті ДТП 53-річний водій "Опеля" дістав переломи, а 31-річний водій "Мерседесу" - закриту черепно-мозкову травму і переломи.

Всього за минулу добу в Криму сталося 8 ДТП, в яких 1 людина загинула і 14 травмовані.