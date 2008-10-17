На шахті ім. Засядька від серцевого нападу помер гірник

У Донецьку на орендному підприємстві «Шахта імені Засядька» від серцевого нападу помер гірник.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, в нічну зміну (з 16 на 17 жовтня) під час пересування на стрічковому конвеєрі стався серцевий напад з в.о. заступника механіка ділянки, що призвів до смертельного результату.

Смерть гірника, 1965 р.н., наступила до прибуття реанімаційно-протишокової групи лікарів, підсумували в штабі.