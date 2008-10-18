В'їзд до центру Києва буде платним

06:16, 18 жовтня 2008
Разное
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Мер міста поділився планами

Найближчим часом у Києві планується зробити платний в`їзд у центр міста як для вантажівок, так і для легкових автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

“Найближчим часом я планую видати розпорядження. Ви перші про нього дізнаєтеся. Воно готується, буде узгоджене з киянами: обмежити в`їзд у центральну частину міста не тільки вантажних машин, але й інших. За все доведеться платити на користь киян, які не мають машин, але відчувають на собі весь тягар їх великої кількості на вулицях міста», - сказав мер столиці.

За його словами, зібрані від такого нововведення гроші будуть спрямовані на будівництво нових доріг, ремонт вже існуючих та на інші цілі дорожнього господарства.

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