Перший власник нової форми задоволення від кермування. Електричні та гібридні автомобілі BMW i Performance

Щасливим володарем двох BMW i3 другого покоління став Горобець Юрій Васильович, генеральний директор Білоцерківської меблевої фабрики ТОВ «Укрюг», які були придбані для його підприємства.

Покупець автомобілів майбутнього, який є прихильником новаторської концепції електричної мобільності в Україні, отримав статус першовідкривача нової форми задоволення від кермування екологічно чистих транспортних засобів BMW i Performance для встановлення нових стандартів сьогодення і майбутнього разом з нами.

Радо вітав гостей автосалон «АВТ Баварія» розташований у БЦ «Парус», який є офіційним шоу-румом інноваційного автомобільного суббренду BMW i. До уваги присутніх також була представлена експозиція лайфстайл колекції i-серії.

Представлена остання версія BMW i3 може проїхати на одному заряді на 50% більше, ніж попередня модель, що дозволить новому власнику у повній мірі насолоджуватися кермуванням свого автомобіля і впевнено рухатися вперед у нову еру.

Повністю електричний BMW i3 - перший серійно вироблений автомобіль у світі, який розроблявся на кожному етапі з урахуванням вимог екологічності, - починаючи від конструювання автомобіля аж до його виробництва та повсякденної експлуатації.

Завдяки вищій щільності енергії літій-іонних осередків батареї запас енергії нового BMW i3 (94 Ач) збільшений до 33 кВтг. Цей показник відповідає запасу ходу у 300 км відповідно до умов випробувань Нового європейського їздового циклу (NEDC), тоді як той же показник попередньої моделі становив 190 км. Навіть при використанні автомобіля у несприятливих погодних умовах, які передбачають інтенсивну роботу кондиціонера або обігрівача, BMW i3 здатний подолати без підзарядки відстань у 200 км.

Лінійка додаткового обладнання автомобілів BMW i поповнилася більш потужною домашньою зарядною станцією Wallbox. При цьому в якості опції доступна можливість удосконалення батарей вже випущених автомобілів BMW i3 до показників оновленої версії.

Це ідеальний автомобіль з нетоксичним вихлопом для їзди по місту, що демонструє блискучі показники економічності і дальності ходу та встановлює нові стандарти у своєму сегменті. Поєднання електродвигуна, високопродуктивного літієво-іонного акумулятора та інтелектуального управління електроживленням дарує неймовірно енергійні відчуття від кермування і прискорення, що перехоплює дух.

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Єлизавета Кутова, Media / Public Relations, АВТ Баварія Київ

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