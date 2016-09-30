Перший власник нової форми задоволення від кермування. Електричні та гібридні автомобілі BMW i Performance
Компанія «АВТ Баварія», офіційний імпортер BMW в Україні, вітає першого власника автомобілів BMW i3 другого покоління.
Щасливим володарем двох BMW i3 другого покоління став Горобець Юрій Васильович, генеральний директор Білоцерківської меблевої фабрики ТОВ «Укрюг», які були придбані для його підприємства.
Покупець автомобілів майбутнього, який є прихильником новаторської концепції електричної мобільності в Україні, отримав статус першовідкривача нової форми задоволення від кермування екологічно чистих транспортних засобів BMW i Performance для встановлення нових стандартів сьогодення і майбутнього разом з нами.
Радо вітав гостей автосалон «АВТ Баварія» розташований у БЦ «Парус», який є офіційним шоу-румом інноваційного автомобільного суббренду BMW i. До уваги присутніх також була представлена експозиція лайфстайл колекції i-серії.
Представлена остання версія BMW i3 може проїхати на одному заряді на 50% більше, ніж попередня модель, що дозволить новому власнику у повній мірі насолоджуватися кермуванням свого автомобіля і впевнено рухатися вперед у нову еру.
Повністю електричний BMW i3 - перший серійно вироблений автомобіль у світі, який розроблявся на кожному етапі з урахуванням вимог екологічності, - починаючи від конструювання автомобіля аж до його виробництва та повсякденної експлуатації.
Завдяки вищій щільності енергії літій-іонних осередків батареї запас енергії нового BMW i3 (94 Ач) збільшений до 33 кВтг. Цей показник відповідає запасу ходу у 300 км відповідно до умов випробувань Нового європейського їздового циклу (NEDC), тоді як той же показник попередньої моделі становив 190 км. Навіть при використанні автомобіля у несприятливих погодних умовах, які передбачають інтенсивну роботу кондиціонера або обігрівача, BMW i3 здатний подолати без підзарядки відстань у 200 км.
Лінійка додаткового обладнання автомобілів BMW i поповнилася більш потужною домашньою зарядною станцією Wallbox. При цьому в якості опції доступна можливість удосконалення батарей вже випущених автомобілів BMW i3 до показників оновленої версії.
Це ідеальний автомобіль з нетоксичним вихлопом для їзди по місту, що демонструє блискучі показники економічності і дальності ходу та встановлює нові стандарти у своєму сегменті. Поєднання електродвигуна, високопродуктивного літієво-іонного акумулятора та інтелектуального управління електроживленням дарує неймовірно енергійні відчуття від кермування і прискорення, що перехоплює дух.
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Єлизавета Кутова, Media / Public Relations, АВТ Баварія Київ
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