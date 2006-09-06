У львівській багатоповерхівці горів ліфт з пасажирами

У Львові в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Суботівській виникла пожежа в кабіні ліфта, де знаходилися пасажири.

Як поінформували УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області, пожежа сталася 5 вересня близько 3-ї години ночі.

Підрозділи МНС оперативно прибули на місці події, врятувавши з вогню 5 людей. Десятьох мешканців квартир, яким загрожувала небезпека займання, було евакуйовано.

За повідомленням прес-центру, внаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає. Вогнем повністю знищено ліфт та пошкоджено електрокабель житлового будинку.

За попереднім висновком експертів, причиною загоряння стало занесення вогню в кабіну ліфта.