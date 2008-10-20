Увага: наближається хвилина натхнення

З найбільшою вірогідністю натхнення приходить до людини о 22.04, повідомляє британська газета The Daily Telegraph. Про це стало відомо завдяки опитуванню 1436 людей, проведеному мережею готелів Crowne Plaza. Найдаремнішим часом доби було визнано 16:33. Загалом, 92 відсотків опитаних заявили, що абсолютно не відчувають натхнення вдень.

Серед інших встановлених особливостей цього явища виявилися такі. Душ дозволяє знайти натхнення близько 44 відсоткам опитаних. У пошуках його майже чверть людей засиджується після опівночі.

Як виявилось, втім, знайти натхнення - це ще не все. Більше 58 відсотків опитаних забувають свої кращі ідеї тому, що не записують їх. При цьому жінки опинилася дещо успішніші за чоловіків щодо цього: вони краще запам`ятовують свої "геніальні" думки без запису.

Лента.ру