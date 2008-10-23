Інцидент у київському метро: у вагона відмовили гальма
09:34, 23 жовтня 2008Разное
2750
Сталося задимлення
Сьогодні близько 9.00 через технічну несправність вагона на 6 хвилин було призупинено рух потягів на Святошинсько-Броварській лінії Київського метрополітену.
Як повідомили УНІАН у службі охорони метрополітену, у вагоні, який рухався від станції «Берестейська» до станції «Шулявська» відмовили гальма, через що сталося невелике задимлення. Неполадки усунули. Постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter